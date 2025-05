Marco Baroni: "Fiero della Lazio, ci giocheremo tutto nelle ultime due giornate"

"Io metto il casco e l'elmetto, vado fino in fondo e poi si faranno delle valutazioni. Le farà la società e le farà Marco Baroni, ma io sono orgoglioso della squadra". Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, in conferenza stampa risponde a chi chiede se, a due giornate dalla fine e con la possibilità di non centrare l'Europa, si senta in bilico.

Poi a chi domanda il motivo per cui la Lazio non riesce a vincere in casa il tecnico laziale sottolinea come sia "più facile guardare il punteggio, ma questa squadra ha ottenuto il record di vittorie in trasferta. Noi guardiamo il percorso e gli obiettivi iniziali", prosegue. "La squadra sta bene e ci giocheremo le nostre possibilità a testa alta in due partite complicate", conclude.