Marco Baroni: "Lazio mostra personalità nel pareggio contro l'Inter"

"Rimpianti per la partita? Non guardiamo sempre gli altri, ma quello che la squadra ha fatto qui, abbiamo fatto un bel calcio e avuto le occasioni migliori. Credo che dobbiamo prendere quello che la squadra ha fatto, come avevo chiesto, gara tecnica e di personalità, giocata così. Faccio veramente i complimenti ai ragazzi, si gioca contro la squadra più forte. Posso solo dire bravi ai ragazzi". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Marco Baroni, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio contro l'Inter.

"Sarà determinante per me la classifica finale? Non sento questa pressione, sento la mia verso la squadra perché so come abbiamo lavorato e siamo cresciuti nel tempo, trovando una forte identità. Mi interessa fare più punti possibili, poi faremo i conti. La cosa importante è che la squadra abbia la sua identità e creda in ciò che fa. Dei momenti con dei rimpianti ci sono sempre, ma se la squadra si è espressa così, rimpianti non devi averne", ha concluso.