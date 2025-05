Marco Baroni: "Peccato per il pareggio contro la Juventus, ma la Lazio è viva"

"Abbiamo commesso un errore su una palla, ci dispiace ma segnando prima magari avremmo potuto vincerla. Peccato perché volevamo vincerla ma la squadra c'è ed è viva. Stiamo facendo un percorso importante, abbiamo eguagliato le vittorie esterne ma ci è mancata qualche vittoria in casa nonostante prestazioni importanti. Siamo addolorati per questo ma dobbiamo assolutamente arrivare in fondo". Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro la Juventus.

Poi, su Vecino, uomo match con la rete quasi allo scadere, il tecnico ammette come "er me è un titolare, è straordinario per come lavora e come si allena. So benissimo che in queste partite, anche senza inferiorità numerica, avremmo alzato il ritmo arrivando sugli esterni e Vecino può trovare la soluzione", conclude.