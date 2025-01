Marco Bezzecchi e il nuovo duo Aprilia MotoGp: "Un riferimento straordinario"

"E' bello avere il campione del mondo al mio fianco, abbiamo un buon rapporto. In passato il rapporto è stato un po' più complicato ma è normale perché eravamo giovani e immaturi. Ha fatto qualcosa di incredibile e per me è un riferimento straordinario. Farò del mio meglio per stargli vicino e provare a batterlo". Lo dice il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, commentando la nuova coppia per la MotoGp dell'azienda di Noale. Una coppia che il brand ambassador di Aprilia e sei volte campione del mondo, Max Biaggi, non ha faticato a definire "la più forte mai avuta". "In Aprilia - aggiunge Bezzecchi durante la presentazione della moto nella sede di Sky a Milano - ho ricevuto un caloroso benvenuto, ci hanno mostrato tutta la sede ed è stato fantastico vedere il lavoro dietro. E' emozionante fare parte di questa famiglia".