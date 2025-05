Marco Bezzecchi trionfa al GP del Regno Unito su Aprilia, Marquez terzo

Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia ha vinto il GP del Regno Unito, classe MotoGP. Sul circuito di Silverstone Johann Zarco (Honda) é giunto secondo. Sul podio anche Marc Marquez (Ducati). Nell'ultimo giro Marquez ha dovuto difendersi dal ritorno di Franco Morbidelli, riuscendo a conservare il terzo posto per meno di una incollatura. Alx Marquez é giunto quinto. Francesco Bagnaia é caduto al quarto giro, uscendo dalla lotta per il podio. Gara amarissima per Fabio Quartararo che a 7 giri dalla fine ha patito un problema tecnico alla sua Yamaha quando era in testa con un ampio margine.

Nella classifica del mondiale piloti Marc Marquez sale a 196 punti, Alex Marquez é secondo a -25, mentre Bagnaia scivola a -72.