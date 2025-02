Marco Giunio De Sanctis si candida alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico

"Vista l'impasse generale, sono sempre più convinto di scendere in campo per la presidenza del Cip, dopo un governo di 25 anni del movimento da parte di Luca Pancalli, che ho affiancato per i primi 17 anni in veste di segretario generale, realizzando con lui tante cose positive culminanti nel progetto più prestigioso, quale è il Cip ente di diritto pubblico". In una nota, il presidente della Federazione italiana bocce, Marco Giunio De Sanctis, conferma la sua intenzione di correre per la presidenza del Comitato italiano paralimpico.

Dopo aver già annunciato il suo interesse alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico, Giunio De Sanctis torna a parlare delle candidature: "È un periodo assai delicato questo per lo sport italiano, in cui diverse federazioni come la Fib stanno valutando di cambiare sede istituzionale a seguito della recente decisione di Sport e Salute di chiedere il pagamento di spazi locati agli organismi sportivi - sottolinea in una nota - Inoltre, in questo momento, regna la più totale incertezza sulla guida futura dei due enti Coni e Cip. Uno dei motivi di tale situazione di stallo è dovuto al prolungamento o meno dell'incarico del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul quale il Governo ancora non si è espresso. Per un problema di eleggibilità, di opportunità e di etica, un candidato che desideri organizzare una squadra e predisporre un programma elettorale dovrebbe avere il tempo giusto per farlo. Pertanto, vista l'impasse generale, sono sempre più convinto di scendere in campo per la presidenza del Cip, dopo un governo di 25 anni del movimento da parte di Luca Pancalli, che ho affiancato per i primi 17 anni in veste di segretario generale, realizzando con lui tante cose positive culminanti nel progetto più prestigioso, quale è il Cip ente di diritto pubblico".