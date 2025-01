Marco Odermatt trionfa nel superG sulla Streif di Kitzbuehel

Settimo successo stagionale per lo svizzero Marco Odermatt che - vero dominatore della coppa del mondo che ha già fatto sua nelle tre ultime edizioni - é finalmente riuscito a vincere anche sulla micidiale Streif di Kitzbuehel dove sinora aveva collezionato solo tre secondi posti, ma mai un successo nel tempio dello sci. Lo ha fatto nel superG, mentre la più prestigiosa delle discese sarà domani, ottenendo così a 27 anni il successo n.44 in carriera con il tempo di 1'13"25.

Con lui sul podio l'austriaco Raphael Haaser che, al rientro dopo un infortunio, ha così salvato l'onore dei padroni di casa e l'altro elvetico Stefan Rogentin. Miglior azzurro - in una mite giornata di sole su una Streif dal fondo duro e compatto ma parecchio mosso che ha creato problemi a molti atleti con continue interruzioni per brutte cadute, in particolare dei francesi Alexis Pinturault e Florian Loriot - é stato Mattia Casse, sempre regolarissimo tra i migliori, 7/o. Poteva andargli meglio se non avesse sbagliato linea sulla diagonale della Hausbergkante.

Bella gara poi, soprattutto nella parte centrale, per Giovanni Franzoni, 10/o. Ma addirittura eccezionale va considerato il 12/o tempo, a 40 anni, di Christof Innerhofer. Fuori poco dopo il via un deluso ed arrabbiatissimo Dominik Paris, inclinatosi troppo in una curva a sinistra.

Domani a Kitzbuehel tocca alla discesa, la gara più prestigiosa, con Odermatt che punta al bis.