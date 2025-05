Marcus Thuram: "Inter in finale di Champions contro PSG, una gara speciale"

"È una gara speciale, è una finale di Champions. Per me anche di più perché gioco contro la squadra della città in cui sono cresciuto, conosco anche alcuni giocatori. Speriamo di vincere". Lo ha detto il giocatore dell'Inter Marcus Thuram, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

"Il mio rendimento non è stato buono nella seconda parte di stagione come nella prima, ma l'Inter è in finale. Ci sono novanta minuti da giocare per vincere un grande trofeo - ha proseguito -. Lo scudetto perso è il passato, facciamo i complimenti al Napoli. Il Psg non è una sorpresa, hanno un grande allenatore, sono tra le migliori squadre d'Europa. Non penso sia una rivincita, non giochiamo contro il City ed è una competizione nuova. Non dobbiamo pensarci, vogliamo fare il nostro gioco come fatto in tutta la stagione".