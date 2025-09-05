Mare e Dolomiti s'incontrano a Misano in occasione gare MotoGp

Mare e Dolomiti s'incontreranno per la seconda volta a Misano Adriatico in occasione della tre giorni del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (12-13-14 settembre). La società impianti Obereggen Latemar SpA, località del comprensorio del Latemar con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, e l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano presenteranno la nuova stagione invernale sul lungomare della nota località balneare, ospiti della fondazione VisitMisano, nei giorni del Gran Premio. Ricambiando così la presenza di VisitMisano col presidente Luigi Bellettini, del suo staff e del direttore del Misano World Circuit Andrea Albani alla seconda edizione dell'evento "Beach Party a 2000 metri d'altezza" organizzato dallo stesso "VisitMisano", lo scorso marzo, nello snowpark di Obereggen nonché alla conferenza stampa di presentazione della partnership tenutasi a Bolzano.

Giovedì 11 settembre si svolgerà la presentazione della stagione invernale a cui parteciperanno i rappresentanti di Visitmisano guidati dal presidente Luigi Bellettini, Thomas Ondertoller direttore marketing e comunicazione della Obereggen Latemar Spa, il presidente Roland Buratti e la direttrice Roberta Agosti dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano: tre entità legate da una collaborazione nel campo della promozione turistica. "Con gli amici di Misano Adriatico consolidiamo la nostra amicizia con la promozione della nuova stagione invernale. L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione VisitMisano. Doveroso è un ringraziamento per l'ospitalità alla Fondazione VisitMisano, presieduta dall'architetto Luigi Bellettini, supportata da Luca Santini e dal consulente marketing Antonino Minchillo" anticipa Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della Obereggen Latemar SpA, che sarà presente a Misano al punto informativo allestito sul Lungomare nella splendida cornice di piazzale Roma. "L'auspicio è che anche quest'anno sia un'esperienza bella e proficua con tanti ospiti italiani e stranieri come fu lo scorso anno" prosegue Ondertoller.

Obereggen sarà la prima delle 12 valli del carosello sciistico internazionale Dolomiti Superski: aprirà i tornelli venerdì 28 novembre sia alle ore 8:30 con le prime sciate diurne che in notturna dalle ore 19 e festa finale all'Apres Ski LOOX a valle della storica pista Oberholz; da sabato 29 novembre alle ore 8,30 è prevista l'apertura degli impianti e delle piste di Obereggen, Pampeago e Predazzo e relativi collegamenti. A Misano Thomas Ondertoller, Roland Buratti e Roberta Agosti incontreranno anche le istituzioni locali guidate dal sindaco Fabrizio Piccioni, l'assessore al turismo Marco Dominici e l'assessore alle attività economiche Filippo Valentini oltre a Massimo Leardini, presidente dell'associazione albergatori di Misano. "Siamo molto soddisfatti di avere rinnovato e rafforzato questa collaborazione con gli amici di Obereggen" evidenzia il presidente di VisitMisano Luigi Bellettini "collaborazioni come nel caso di Obereggen confermano la fondamentale importanza di una proficua sinergia da continuare e sviluppare. La nostra missione è sempre quella di rendere la nostra destinazione accogliente per tutti gli ospiti, in modo da far loro vivere esperienze indimenticabili".

Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit "Marco Simoncelli", afferma: "Ad Obereggen abbiamo parlato della tematica della sicurezza sulle piste di sci e sul circuito, gettando le basi su possibili progetti comuni in termini di prevenzione nel prossimo inverno sulle piste del comprensorio". Il presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano Roland Buratti spiega: "In occasione dell'evento mondiale MotoGp, proseguiremo nella partnership strategica col comune di Misano Adriatico e l'area escursionistica e sciistica di Obereggen per una promozione reciproca tra Misano, la città di Bolzano e il massiccio dolomitico del Latemar. Nel corso di questi tre giorni, presenteremo la nostra città come una destinazione d'eccellenza, capace di coniugare storia, cultura e arte. Al centro della promozione anche il celebre Mercatino di Natale, divenuto ormai una tradizione consolidata, non solo a livello locale ma anche nazionale". La direttrice Roberta Agosti evidenzia: "Abbiamo avviato questa collaborazione la scorsa primavera, partecipando con soddisfazione a tutti gli incontri istituzionali e promuovendo anche una campagna congiunta insieme agli amici di Obereggen, alla Frühlingsfest Romagna, evento che ha unito la tradizione, la cultura e la gastronomia bavarese al calore e all'ospitalità tipici della Romagna".