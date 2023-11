Marini in pole a Qatar, Bagnaia e Martin partono davanti

Luca Marini, su Ducati Money VR46, partirà in pole position nel GP del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGP. Ha infatti concluso le qualifiche con il miglior tempo (1.51.762), precedendo Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Alex Marquez (Gresini). Francesco Bagnaia, leader della classifica piloti su Ducati, partirà in seconda fila, in quarta posizione, davanti al suo rivale per il titolo Jorge Martin, che con la sua Ducati Pramac ha chiuso con il quinto tempo.