Marotta, Crescita De Zerbi? Non tornerebbe in A

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante 'Sport Industry Talk', convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera, ha affermato che "il Decreto Crescita è necessario per riportare a casa allenatori come De Zerbi e Mourinho, ma anche i preparatori atletici che guadagnano delle cifre importanti". Inoltre, ha sottolineato che "lo stadio rappresenta un asset fondamentale nella storia di un club, dà un grandissimo senso di appartenenza oltre a garantire la valorizzazione delle risorse". Per questo, ha aggiunto, "il discorso stadio deve essere un'attrazione per l'investitore privato e poi che intervenga lo Stato attraverso il Governo per considerare quello che è un asset fondamentale". Per quanto riguarda il gap con la Premier, Marotta ha spiegato che "bisogna valorizzare i diritti tv, oggi la Premier ricava 4 miliardi circa di euro. Significa che questo invoglia la gente ad andare agli stadi e valorizzano il loro prodotto. Poi all'estero incassano due miliardi, quando noi speriamo di arrivare a 300 milioni". Infine, ha concluso che "il gap non è certo lo spettacolo che garantiscono, anche noi siamo in grado. Non è un caso che la scorsa stagione tre squadre italiane sono arrivate in finale nelle coppe europee".