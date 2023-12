Marotta, Lautaro, dichiarazione d'amore all'Inter dei campioni

Domani Lautaro firmerà? Questa è una dichiarazione d'amore per l'Inter che ci mette di buon umore e ci rende sereni in vista della trattativa, sapendo che abbiamo davanti un grande professionista: lo ha affermato Beppe Marotta, AD dell'Inter, a Sport Mediaset pochi minuti prima della sfida contro la Real Sociedad. Una partita che i nerazzurri vogliono vincere per sperare in un sorteggio più 'agevole' per gli ottavi. "Sarà fondamentale arrivare primi per dare continuità ad un ciclo vincente - ha confermato Marotta - ma anche per evitare avversari difficili. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto e quindi dobbiamo essere vigili".