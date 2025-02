Marotta sull'importanza del derby e lo stress agonistico nel calcio moderno

"Il sapore del derby è diverso dalle altre partite, la classifica non conta: i 16 punti tra noi e loro possono esserci solo sulla carta. Ma noi abbiamo voglia di far bene, non solo di riscattarci ma anche di portare a casa il risultato: ho visto tutti concentrati, siamo consapevoli di recitare un ruolo importante": lo dice il presidente dell'Inter Beppe Marotta intervistato da Dazn nel prepartita del derby.

Marotta condivide le perplessità di Inzaghi sul calendario fitto: "E' da qualche anno che c'è uno stress esasperato per tutte le squadre che partecipano alle varie competizioni e danno giocatori alle nazionali: siamo in attesa di una riforma del calcio. Noi e la Juve parteciperemo al Mondiale per Club, questo ci fa ragionare ancora di più: c'è uno stress agonistico troppo elevato".