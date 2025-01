Marotta sull'Inter: Nessuna cessione per Frattesi, mercato senza rivoluzioni

Frattesi? È un bravissimo ragazzo e un bravo professionista: non è assolutamente vero che ha chiesto la cessione. Il presidente nerazzuro Giuseppe Marotta si è espresso sul momento dell'Inter, tra mercato, il ko in supercoppa contro il Milan e i prossimi impegni: "L'Inter è una squadra matura che non può sempre vincere. Usando una massima, 'i perdenti trovano delle scuse nella sconfitta, i vincenti trovano delle soluzioni'. Al di là delle defezioni, chi andrà in campo lo farà con motivazioni straordinarie".

Poi, le parole su Frattesi: "Questo è un mercato in cui possono arrivare richieste dall'oggi al domani: noi di natura non vogliamo vendere nessuno, ma se un giocatore manifesta la volontà di voler cambiare cerchiamo di ascoltarlo. Per adesso non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra".

Infine, Marotta ha chiarito quale sarà la strategia dell'Inter nel corso di questa sessione di calciomercato: "Mercato? Sia Ausilio che Baccin agiscono dal primo giorno di ritiro per vedere chi può fare al caso nostro. Non ci sarà nessuna rivoluzione, forse qualche piccolo cambio. Il monitoraggio va fatto e le occasioni vanno sfruttate, ma questa attività è di ordinaria amministrazione".