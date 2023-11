Marquez, potenziale pericolo per l'armonia Ducati di Dall'Igna

L'anno scorso è stato meraviglioso. Questo è stato ancora migliore, abbiamo raggiunto dei grandi risultati, di cui andare orgogliosi. Vorrei ringraziare tutta la squadra e tutti i ragazzi, soprattutto quelli a casa: hanno fatto un grande lavoro per permettere ai nostri piloti di giocarsi le migliori posizioni. Così ha dichiarato Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, allo Sport del Gr Rai, dopo il bis di Francesco Bagnaia nel Mondiale MotoGP. L'anno prossimo il marchio avrà tra i suoi piloti anche Marc Marquez. "Sicuramente avere in squadra un otto volte campione del mondo come Marquez è una situazione di potenziale pericolo per l'armonia della struttura, ma credo che in questi anni ci siamo fatti le ossa. Dovremo essere bravi a gestire questa situazione, ma siamo ben preparati a farlo". "C'è abbondanza di grandi piloti, ma è sempre meglio averli in casa" ha aggiunto il Dirigente.