Marsiglia-Lione: ministro sport, club si assumano responsabilità

"I club devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei tifosi". E' quanto afferma il ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra il giorno dopo gli incidenti che hanno portato alla cancellazione della partita Marsiglia-Lione nella Ligue 1. Per il ministro "se è accertato che ci sono dei tifosi coinvolti" nelle violenze, "i club non possono ignorarlo. Serve una risposta globale" in cui "tutte le autorità del settore sportivo devono essere ritenute responsabili". Ieri sera l'autobus dell'Olympique Lione è stato preso a sassate a Marsiglia e in particolare l'allenatore italiani Fabio Grosso è stato ferito alla testa. (ANSA-AFP).