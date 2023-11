Martin primo nelle prove libere GP Qatar, Bagnaia terzo

Jorge Martin, pilota spagnolo della Ducati Pramac, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere sul circuito di Lusail, dove domenica è in programma il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp. Il suo tempo di 1:56.393 ha preceduto quello del compagno di scuderia Johann Zarco e quello del leader del mondiale, Francesco Bagnaia, staccato di poco più di due decimi con la Desmosedici ufficiale. Le pre qualifiche che si svolgeranno in serata forniranno maggiori informazioni in merito al fine settimana, poiché le condizioni generali della sessione, sole e temperature elevate, e l'eccesso di sabbia in pista, non saranno più presenti. Nella classifica dei tempi, alle spalle di Bagnaia ci sono Raul Fernandez (Aprilia RNF), Franco Morbidelli (Yamaha) e Luca Marini (Ducati VR46). Molto vicini a loro anche Aleix Espargarò (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini).