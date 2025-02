Martin salta anche il GP d'Argentina, Rivola: "Priorità alla salute"

"Martin non correrà neanche in Argentina". Lo ha detto Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, a Buriram in Thailandia dove è in programma il primo weekend del motomondiale. Il campione del mondo salterà i primi due GP stagionali per infortunio.

"Quando ci aspettiamo di rivederlo in pista? Anche per noi è la domanda principale, ma sicuramente salterà anche la prossima gara visto che le condizioni della sua mano sinistra non sono buone. Come confermato dai dottori, l'operazione è andata bene e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma non dobbiamo pensare al suo ritorno. Jorge tornerà solo quando sarà in piena forma, non vogliamo prendere alcun rischio né fare gli errori commessi in passato".

"Chiaramente oggi è giù di morale, però è un combattente. Sono sicuro che sta pensando di correre domani guidando con i denti, ma è il momento che si prenda il suo tempo e non commetta errori. Penseremo al campionato in futuro, ora la priorità è la sua salute: preferisco perdere punti ma avere Jorge al 100% quando tornerà".