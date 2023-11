Martin, "Sono un guerriero, è solo l'inizio" (MotoGp)

"Distrutto? No, non distrutto, ho pianto al box con la squadra e poi sono uscito di qui con la testa alta. Ma festeggiamo comunque, le vittorie, i podi, il fatto di essere arrivati fino all'ultimo giorno in lizza per il titolo, come un guerriero". Così, ai microfoni di Sky Sport, Jorge Martin al termine del GP di Valencia di MotoGP che ha incoronato campione Francesco Bagnaia. "Avrei potuto arrendermi tante volte ma non l'ho mai fatto - ha aggiunto - E poi faccio i miei complimenti a Pecco, mantenere quella regolarità dopo la caduta a Barcellona non era facile". Martin promette battaglia per il futuro: "Per me è solo l'inizio, penso di poter battere chiunque e spero di dimostrarlo in futuro - le sue parole - Vincere contro un grande avversario è ciò che rende un campionato interessante. C'è sempre stato grande rispetto, soltanto nel venerdì di Valencia ho provato a mettergli un po' di pressione". Lo spagnolo commenta poi la gara: "Ero partito bene, mi sentivo in forma ma non ho capito Viñales, poi ho provato a recuperare ancora, peccato per la caduta, mi dispiace per me e anche per Marquez".