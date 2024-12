Martin Uldal trionfa nella gara sprint di Annecy: prima vittoria in Coppa del mondo di biathlon

Il norvegese Martin Uldal ha ottenuto la prima vittoria in carriera nella Coppa del mondo di biathlon, imponendosi nella gara sprint di Annecy, che ha aperto il programma del fine settimana nella località francese. La precisione al poligono gli ha consentito di mettersi alle spalle il connazionale Johannes Boe e lo svedese Samuelsson.

In crescita le prestazioni degli azzurri: Tommaso Giacomel ha commesso un solo errore per il nono posto a 46″, un errore anche per Lukas Hofer che ha concluso undicesimo a 51″8. "Oggi il livello è stato incredibile, mi è mancata forse un po' di gamba, ma si faceva quasi gara a chi cominciava a sparare per primo in piedi - ha commentato il primo -. I tempi di tiro sono assurdi, quelli sugli sci altrettanto. La mia prestazione è stata abbastanza buona, ma altri sono stati bravi di me".

"Sto riprendendo nuovamente fiducia in tutti i movimenti - le parole di Hofer -. Sono state tre settimane abbastanza toste, non capivo la portata del problema, però sto tornando a sciare come so fare. Oggi avevo sci veloci, i nostri skimen ci hanno permesso di essere all'altezza dei migliori, guardiamo avanti con fiducia, continuando ad avere serenità al poligono".