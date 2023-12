Martinenghi e Mora oro ai 25m Europei, Cerasuolo argento

Nicolò Martinenghi ha voluto a tutti i costi partecipare ai Campionati Europei in vasca corta, rinunciando anche alla finale dei 200 in cui avrebbe potuto lottare per il podio. Il 24enne di Varese, vice campione del mondo, ha trionfato nei 50 rana con un tempo di 25"66, con un velocissimo passaggio ai venticinque in 14"06, e sulla sua scia c'è stato un eccezionale Simone Cerasuolo, che ha nuotato in 25"83. Terzo è stato il turco e primatista iridato Emre Sakic in 25"90. Sempre a Otopeni (Romania) è arrivata anche l'oro nei 200 dorso di Lorenzo Mora. Il lombardo, primatista italiano (25"37), ha dichiarato: "Ho vinto è vero ma alcune cose non sono state perfette in gara. Sono felicissimo per la vittoria che voglio dedicare al capitano Matteo Rivolta, che oggi ha portato in finale la staffetta malgrado un infortunio. Sono contento anche per Simone: se lo merita". Anche il romagnolo ha espresso la sua gioia: "È una gioia incredibile per me. Nicolò è un esempio e uno stimolo costante: un grande campione. Un pensiero voglio rivolgerlo alla mia società, al mio allenatore e a tutta la mia famiglia".