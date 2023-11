Masia campione del mondo Moto3, vittoria a Gp Qatar

Lo spagnolo Jaume Masia è il campione del mondo di Motociclismo Classe Moto3. Il pilota della Leopard Racing ha conquistato la matematica certezza del titolo vincendo il GP del Qatar, dato che il suo rivale, il giapponese Ayumu Sasaki, ha chiuso solo al sesto posto e non può più raggiungerlo. Sul podio della penultima gara stagionale sono saliti anche il colombiano David Alonso, secondo, e il turco Deniz Oncu, mentre l'italiano Riccardo Rossi ha chiuso al quarto posto. Masia, 23 anni, ha vinto quattro gare in questa stagione (nove in carriera nella classe) e con un bottino di 271 punti non può più essere raggiunto dal nipponico, che ne ha 243.