Massimo Moratti compie 80 anni: gli auguri speciali di José Mourinho su Instagram

Nel giorno in cui Massimo Moratti compie 80 anni arrivano anche gli auguri, via social, di José Mourinho, perché evidentemente certi rapporti, e certe vittorie, non si dimenticano. Ecco allora che lo Special One posta su Instagram un'immagine del post-partita della finale di Champions del 2010 di se stesso insieme a Moratti, in cui i due hanno al collo la medaglia dei vincitori. "Il mio Presidente! - scrive Mourinho - Tanti auguri di buon compleanno!". 'Mou' posta anche l'emoticon di tre coppe, probabilmente alludendo al 'Triplete' di quell'anno.