Masters 1000 Madrid: risolto il blackout, Musetti e Berrettini in campo oggi

Si torna in campo a Madrid. Dopo aver segnalato che la corrente elettrica non era ancora tornata nelle prime ore di questa mattina, gli organizzatori del Masters 1000 hanno annunciato che i problemi erano stati risolti e che le partite potranno iniziare a mezzogiorno. Ieri il blackout che ha paralizzato la Spagna aveva anche portato alla cancellazione dei match del torneo di tennis. In un primo comunicato la direzione del Masters madrileno aveva fatto sapere che "per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione, la Caja Magica è ancora senza elettricità questa mattina. Pertanto, l'apertura delle porte è posticipata". Poi la nota per annunciare il ripristino dell'elettricità e che poteva essere così rispettata la programmazione di giornata con apertura alle 11 e partite al via da mezzogiorno. Alla Caja Magica due gli azzurri in campo: Lorenzo Musetti sfida Tsitsipas, Matteo Berrettini affronta Draper.