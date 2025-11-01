Masters Parigi: Aliassime in finale, sorpassa Musetti per Finals

Felix Auger-Aliassime si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Parigi battendo in due set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4. Un risultato importante per il canadese - che domani affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alex Zverev - in chiave Atp Finals. Auger-Aliassime è in lizza per un posto a Torino con Lorenzo Musetti e con la vittoria odierna ha sorpassato l'italiano, che intanto si è iscritto al torneo Atp 250 di Atene per guadagnare altri punti.