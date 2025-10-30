Masters Parigi: Sinner, domani devo alzare il livello

"Sono stato due volte avanti di un break nel primo set ma non ho convertito. Mi sono messo in una situazione non semplice. Sono contento di come ho finito la partita, mi sono sentito molto meglio": così Jannik Sinner commenta il successo contro Francisco Cerundolo che gli è valso la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.

"Ogni partita è difficile - ha aggiunto - spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Cerchiamo di gestire la situazione, non è che sono fresco fresco, vedremo. Oggi non è stata una partita molto fisica per fortuna., ho finito in un'ora e mezza e spero di essere pronto per domani. Dovrò essere al 100% perché l'avversario è di grande livello e dovrò alzarlo anche io. Per oggi sono molto contento".