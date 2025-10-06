Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Masters Shanghai: eliminato il n.3 al mondo Zverev

Il tedesco battuto in rimonta dal francese Rinderknech

di Redazione Sport
6 ottobre 2025
Il tedesco battuto in rimonta dal francese Rinderknech

Il tedesco battuto in rimonta dal francese Rinderknech

XWhatsAppPrint

Il Masters 1000 di Shanghai perde per strada anche il n.3 al mondo. Dopo la rinuncia del n.1 Carlos Alcaraz e il ritiro del n.2 Jannik Sinner per crampi, oggi il tedesco Alexander Zverev è stato eliminato nel terzo turo, battuto a sorpresa da Arthur Rinderknech. Il francese n.54 Atp si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi di finale.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su