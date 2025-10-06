Masters Shanghai: eliminato il n.3 al mondo Zverev
Il tedesco battuto in rimonta dal francese Rinderknech
Il Masters 1000 di Shanghai perde per strada anche il n.3 al mondo. Dopo la rinuncia del n.1 Carlos Alcaraz e il ritiro del n.2 Jannik Sinner per crampi, oggi il tedesco Alexander Zverev è stato eliminato nel terzo turo, battuto a sorpresa da Arthur Rinderknech. Il francese n.54 Atp si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi di finale.
