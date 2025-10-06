Masters Shanghai: eliminato il n.3 al mondo Zverev

Il Masters 1000 di Shanghai perde per strada anche il n.3 al mondo. Dopo la rinuncia del n.1 Carlos Alcaraz e il ritiro del n.2 Jannik Sinner per crampi, oggi il tedesco Alexander Zverev è stato eliminato nel terzo turo, battuto a sorpresa da Arthur Rinderknech. Il francese n.54 Atp si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, qualificandosi agli ottavi di finale.