Masters Shanghai: Sonego subito eliminato, passa Hanfmann

Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dal torneo Masters 1000 di Shanghai, sconfitto in tre set dal tedesco Yannick Hanfmann (n.159 Afp), col punteggio di 2-6, 6-3, 6-1. Dopo aver vinto il primo set con relativa facilità, il piemontese n.44 ha avuto un passaggio a vuoto sul 2-2 nel secondo, subendo il break e lasciando via libera al rivale, che gli ha strappato il servizio nel secondo game della terza partita e concluso il match poco meno di due ore di gioco.