Mattarella a Taranto per la Festa Cultura Paralimpica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto l'Arsenale militare marittimo di Taranto dove tra poco si terrà la cerimonia di inaugurazione della quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica di Taranto, in programma da oggi al 17 novembre. Un evento nel segno dello Sport, linguaggio universale, a sottolineare la sua capacità di superare limiti, confini e barriere. Ad accogliere il Capo dello Stato sono stati il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Prima di raggiungere la sala dove si svolge la cerimonia di apertura del Festival, Mattarella ha a lungo visitato la mostra fotografica Corpi a regola d'arte dedicata agli atleti paralimpici e dislocata negli spazi dell'Arsenale. Ha poi firmato l'albo d'onore dell'Arsenale. All'ingresso in sala, accolto da un lungo applauso, Mattarella ha salutato gli atleti seduti in prima fila e ha preso posto a fianco del ministro Abodi.