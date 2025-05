Mattarella celebra la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali

"E' una giornata indimenticabile, bravissima". Cosi' - apprende l'ANSA - il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si e' complimentato con Jasmine Paolini. Il Capo dello Stato ha incontrato l'azzurra poco dopo la sua vittoria nella finale degli Internazionali nella lounge atleti del Centrale del Foro Italico. "Questa é per lei", ha detto Paolini con la Coppa in mano; "no, non la merito", ha risposto Matarella, che ha posato con Paolini e la Coppa per una foto e ha infine ha aggiunto "si prepari per domani", riferendosi alla finale del doppio femminile dell'azzurra, in coppia con Sara Errani.