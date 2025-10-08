Mattarella commosso a azzurre e azzurri volley, "formidabili"

"Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente": è un Mattarella commosso quello che ha ringraziato le nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni del Mondo. "Le finali sono state emozionanti - ha aggiunto il Presidente della Repubblica, che riceve al Quirinale le due nazionali - Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenità nel dare i consigli nei momenti piu' concitati, ai time out".

"Ho applaudito Velasco, quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale": ha detto il presidente della Repubblica. "Tra le vostre ricompense - ha aggiunto Mattarella - c'è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese, a aggiunge valore ai vostri successi".