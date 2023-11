Mattarella 'trionfi atletica-pentathlon non sono solo medaglie'

"E' un grande piacere accogliervi al Quirinale. E' un incontro a cui tenevo molto per farvi complimenti e ringraziamenti per i traguardi raggiunti. Successi importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie. Ma accanto a questo patrimonio di successi è stato importante che avete indotto tanti giovani allo sport". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con i campioni azzurri dell'atletica leggera e del pentathlon moderno al Quirinale.