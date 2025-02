Matteo Arnaldi raggiunge i quarti di finale al Delray Beach Open

Matteo Arnaldi, numero 38 del mondo, è vola ai quarti di finale del Delray Beach Open, Atp 250, in programma al Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida, negli USA. Testa di serie numero 4 ha iniziato direttamente al secondo turno ed ha sconfitto 7-6(4) 4-6 7-6(1) il giovane Learner Tien (n.82 ATP), finalista alle Next Gen Atp Finals 2024 e capace di sorprendere Daniil Medvedev all'Australian Open prima di cedere contro Lorenzo Sonego agli ottavi.

Il sanremese, che ha rimontato da 3-5 al terzo, ha chiuso il match con 24 ace e 10 palle break salvate su 14 concesse in un confronto durato due ore e 49 minuti. Ha raggiunto così il suo sesto quarto di finale Atp, il terzo sul duro all'aperto dopo i due giocati nel 2024 a Brisbane e Montreal, dove ha festeggiato la prima semifinale in un Masters 1000.

"E' stata una partita molto combattuta ed equilibrata, Learner è un avversario molto duro e ha dimostrato di cosa è capace. Anche le condizioni non sono semplici, c'è grande umidità, avrò cambiato 65 magliette. Sono molto felice di essere uscito vincitore", ha detto Arnaldi nell'intervista dopo il match.

Ora affronterà il n.43 Atp Brandon Nakashima: lo statunitense ha battuto l'ex Top 20 Reilly Opelka (ora n.121) 3-6 7-5 6-2.