Matteo Arnaldi si ritira dal Queen's: caviglia ko, entra O'Connell

Dopo Musetti e Berretini, un altro forfait azzurro al Queen's, il torneo sull'erba che fa da 'preparazione' a Wimbledon: Matteo Arnaldi si ritira a meno di un'ora dall'esordio nel tabellone contro il danese Holger Rune, n.9 del ranking: probabile causa, il problema alla caviglia riscontrato ieri in allenamento. Al posto del ligure è stato ripescato in tabellone come lucky loser l'australiano Christopher O'Connell, n.97 del ranking. Il torneo londinese resta cosi' privo di tennisti azzurri.