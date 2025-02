Matteo Berrettini avanza agli ottavi del torneo Atp 500 di Dubai

Matteo Berrettini ha sconfitto il francese Gael Monfils all'esordio nel torneo Atp 500 di Dubai e diventa il secondo italiano a passare agli ottavi di finale dopo Luca Nardi, che ha avuto la meglio sull'ungherese Marton Fucsovics. L'azzurro n.30 al mondo si è imposto in due set, col punteggio di 7-5, 6-4, in un'ora e 22 minuti, confermando la tradizione positiva nei confronti del transalpino, che aveva già battuto nelle tre precedenti sfide.

Il tennista romano domani si troverà di fronte l'australiano Christopher O'Connell, n.75 del ranking e promosso dalle qualificazioni, che ha avuto via libera dal bulgaro Grigor Dimitrov, ritiratosi per problemi fisici dopo aver perso il primo set per 6-0.