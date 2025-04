Matteo Berrettini avanza al Master 1000 di Madrid superando Marcos Giron

Matteo Berrettini avanti nel Master 1000 di Madrid. Sul campo 4 della Caja Magica, il 29enne romano, n.31 del ranking e 30 del seeding, in campo dal secondo turno come tutte le 32 teste di serie, ha battuto in rimonta 6-7, 7-6, 6-1 lo statunitense Marcos Giron, n.45 Atp.

Berrettini è riuscito a superare anche un problema fisico, sempre per dolori alla schiena, all'inizio del terzo set. Ha chiesto l'intervento del fisioterapista e si è fatto massaggiare e trattare al dorso, sfruttando tutto il 'medical timeout'. Tornato in campo, l'azzurro ha preso a giocare senza problemi, sorprendendo Giron che dopo due set tirati ha ceduto il terzo quasi senza lottare.

Il prossimo avversario di Berrettini sarà il britannico Jack Draper, n.5 al mondo, che ha eliminato in due set l'olandese Tallon Griekspoor.