Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d'Italia: Ruud ai quarti

Matteo Berrettini abbandona gli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, impegnato contro Ruud, ha alzato bandiera bianca dopo aver perso il primo set 7-5 e con il punteggio in svantaggio 2-0. Casper Ruud, quindi, accede ai quarti di finale con il norvegese, a fine match, a scrivere sulla telecamera "sorry matteo, riprenditi". "Sono dispiaciuto davvero tanto per lui, Roma è casa sua e a un Master 1000 non giocava qui dal 2021. Spero sia un problema da poco e che possa recuperare in fretta, è un giocatore importante", ha aggiunto il norvegese a fine partita.