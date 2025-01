Matteo Berrettini supera Cameron Norrie al primo turno degli Australian Open

"E' stata una emozione speciale, anche perché l'ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un po' complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto; anche Cameron è stato un Top 10 e non è mai un avversario facile". Matteo Berrettini ha commentato così il successo nel primo turno degli Australian Open contro il britannico Norrie.

"E' stata un'ottima performance, una bella lotta come piace a me, forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set ma il tennis è questo - ha aggiunto il romano - Dopo aver perso quel parziale ho utilizzato quella sensazione di delusione per trovare energie positive già a inizio secondo set, l'ho vinto e da quel momento ho giocato sempre meglio".