Matteo Berrettini trionfa su Zverev al Masters 1000 di Montecarlo

"E' stata una partita pazzesca, mi sono dovuto adattare, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla". Così Matteo Berrettini dopo la vittoria su Alex Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. "Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi, poi ho cambiato l'atteggiamento e cercato di credere nel mio gioco - ha proseguito -. I primi game del secondo set sono stati fondamentali". Berrettini ha poi aggiunto: "La terra è una delle mie superfici preferite, ci sono cresciuto. Per tre anni consecutivi non ho giocato i tornei più importanti sulla terra, adesso sono contento perché qui mi sento a mio agio".