Matthaus dona maglia all'Olimpico 'qui sollevai Coppa del Mondo'

Sono passati 35 anni ma l'emozione è la stessa. Lothar Matthaus, capitano della Germania Ovest che battè 1-0 l'Argentina di Diego Armando Maradona laureandosi Campione del Mondo a Italia 90, è tornato allo stadio Olimpico. Il tedesco ha deciso di donare a Sport e Salute e all'impianto romano una maglia della Germania del 1990, anno nel quale vinse anche il Pallone d'Oro, da lui stesso autografata e ora custodita in una teca nel Tunnel delle Leggende, l'ingresso che celebra i campioni che hanno scritto la storia e che segna l'inizio del Tour dello stadio che ogni giorno emoziona i visitatori. "Questo stadio significa emozioni uniche e indimenticabili per me" ha detto Lothar Matthäus, uno dei tre tedeschi dell'Inter dei record di Giovanni Trapattoni che sempre all'Olimpico vinse la Coppa Uefa del 1991 contro la Roma e ricordando come, ancora a Roma nel 1980 vinse anche l'Europeo battendo in finale il Belgio.