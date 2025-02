Mattia Bellucci brilla a Rotterdam: eliminati Medvedev e Tsitsipas, è in semifinale ATP 500

"All'inizio non mi sono divertito molto, poi ho cambiato atteggiamento ed è andata bene. Ho lavorato tanto, anche durante le partite, con il mio coach. Mi diceva di essere più libero e pensare poco, ora sta funzionando". Mattia Bellucci vive il suo momento magico: a 23 anni a Rotterdam il tennista lombardo, dopo aver eliminato Medvedev, ha battuto un altro top come Tsitsipas, guadagnando la semifinale dell'Atp 500 vinto lo scorso anno da Jannik Sinner.

"Sto affrontando avversari incredibili, non sempre mi sento all'altezza - dice Bellucci nelle interviste post gara -. L'obiettivo è andare avanti e fare sempre un passo in avanti. La classifica? Non sto pensando a quello o al prize-money, per me è importante giocare e migliorare".