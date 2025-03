Mattia Furlani in finale nel salto in lungo agli europei indoor di Apeldoorn

Missione compiuta per Mattia Furlani che si qualifica per la finale del salto in lungo agli europei indoor di atletica di Apeldoorn. Nella prima giornata di gare, l'azzurro, che a 20 anni vanta già il bronzo olimpico della specialità, passa da quinto con 7.95, misura ottenuta nel primo salto a disposizione, a cui hanno fatto seguito poi un nullo ed il "passi" conclusivo, quando era abbastanza chiaro che aggiungere una misura non avrebbe modificato nulla. In testa c'è il portoghese Baldé che ha saltato 8.11.