Mauricio Pochettino trasforma la nazionale Usa: vittorie e nuovi talenti in campo

Effetto Mauricio Pochettino sugli Usa. La nazionale a stelle e strisce, dopo l'arrivo dell'allenatore argentino, sembra rinata in termini di gioco e risultati. Il tecnico, fortemente voluto dalla federazione nordamericana in vista dei Mondiali di casa, sta incanalando una serie di risultati positivi: ieri la vittoria in amichevole per 3-0 in Florida contro il Costa Rica. I gol, tra l'altro, sono arrivati tutti da giocatori della Major League Soccer: Brian White, Caden Clark e Patrick Agyemang. La partita è stata la seconda di due amichevoli consecutive per gli Usa dopo la vittoria per 3-1 di sabato scorso sul Venezuela sabato.

Pochettino ha usato le amichevoli per testare i giocatori più talentuosi degli Stati Uniti, con la maggior parte dei suoi giocatori europei non disponibili per le due amichevoli. L'argentino è rimasto soddisfatto di come la sua squadra ha svolto le due partite. "Quando riguardo i nostri 90 minuti, devo dire che non è come se avessimo avuto solo una o due settimane di lavoro insieme ma sembra che stiamo lavorando da sei mesi", ha spiegato all'emittente Tnt. "Questo è quello che mi ha fatto più piacere, perché la performance, l'atteggiamento, la capacità di adattarsi alle nuove idee, è incredibile", ha aggiunto Pochettino.

La prova del nove per gli Usa sarà la Concacaf Nations League in programma in marzo a Los Angeles, dove la squadra affronterà Panama in semifinale. L'ex allenatore di Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain ha ora problemi di abbondanza e dovrà scremare il suo gruppo.