Maurizio Bormolini trionfa nello slalom gigante parallelo a Scuol

Maurizio Bormolini ha vinto lo slalom gigante parallelo di Scuol, ottenendo nella località elvetica la seconda vittoria stagionale nella coppa del mondo di snowboard. Il livignasco ha avuto la meglio sull'austriaco Dominik Burgstaller in una finale che ha visto entrambi incappare in imprecisioni: alla fine l'azzurro ha tagliato per primo il traguardo per firmare il sesto successo della carriera nel massimo circuito, il secondo nella specialità.

Il cammino di Bormolini era iniziato col settimo posto nel turno di qualificazione per poi proseguire superando lo sloveno Kosir nelle batterie, l'austriaco Auner nei quarti e l'azzurro Gabriel Messner in semifinale. L'altoatesino ha poi chiuso al quarto posto la small final, battuto per il terzo posto dall'altro austriaco, Andreas Promenegger.

"Non è stato facile avere la meglio di Burgsthaler, è giovane. Ho fatto del mio meglio, ho fatto qualche errore e sono davvero contento di questo risultato", ha commentato Bormolini.

La prova femminile non è andata bene per le azzurre, con Jasmin Coratti (14/a) e Lucia Dalmasso (15/a) eliminate nelle batterie. La vittoria è andata alla polacca Aleksandra Krol Walas.