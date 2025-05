Max Verstappen diventa papà: nata Lily dalla relazione con Kelly Piquet

Max Verstappen è diventato papà. Il campione del mondo della Red Bull ha annunciato sui social la nascita della piccola Lily, nata dalla relazione con la compagna Kelly Piquet, la modella brasiliana figlia dell'ex pilota di formula 1. "Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto" il post su Instagram fatto dall'olandese, corredato anche da una foto che ritrae tutti e tre insieme in clinica.

Per Verstappen è la prima figlia, mentre Kelly Piquet è già mamma di Penelope. Il pilota olandese ieri aveva saltato il media day a Miami, per rimanere accanto alla fidanzata. Ma è atteso in pista per il week end di gara in Florida.