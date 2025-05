Max Verstappen punta al quinto titolo mondiale F1: "Dobbiamo migliorare"

"Bisogna lavorare e sfruttare al massimo ogni situazione. Non sarà una stagione lineare e so che dobbiamo migliorare. Ce la metteremo tutta". Dopo il successo di Imola, Max Verstappen ha risposto, così in conferenza stampa a Monaco, a chi gli chiedeva se si vede in lotta per quello che sarebbe il suo quinto titolo mondiale consecutivo in F1.

"Se si fa la media tra Miami e Imola non siamo andati alla grande" - ha sottolineato l'olandese della Red Bull - "A Imola la gara è andata bene, ma dobbiamo continuare a capire la macchina. Finora siamo stati competitivi sulle piste con le curve ad alta velocità... per cui sono cauto per questo weekend. Vedremo dove saremo nelle gerarchie dalle libere".