Max Verstappen si scusa per la collisione con Russell al Gp di Spagna

Una manovra "inappropriata e non dovuta": Max Verstappen si scusa via social, ammettendo la propria sua responsabilità per la collisione con la Mercedes di George Russell durante il Gp di Spagna di ieri. "A Barcellona avevamo una strategia promettente e stavamo facendo una buona gara, finché non è entrata la safety car - ha spiegato l'olandese della Red Bull, senza però mai citare nè scusarsi col collega -. La nostra scelta di gomme per il finale di gara e alcune manovre dopo la ripartenza hanno alimentato la mia frustrazione, portando a una manovra inappropriata e non dovuta".

Costretto a calzare le gomme dure, le uniche disponibili, il campione del mondo è stato superato da Charles Leclerc ma poi ha reagito male in un duello con Russell, tamponandolo e subendo una penalità che lo ha relegato dal quinto al decimo posto. "Do sempre tutto quello che ho per la squadra e le emozioni possono essere forti", ha scritto ancora Verstappen, che oltretutto è a rischio di sospensione avendo quasi raggiunto 11 punti di penalità nella Super licenza negli ultimi 12 mesi. Secondo dovesse arrivare a 12, verrebbe automaticamente sospeso dal Gran Premio successivo. L'olandese non avrà quindi alcun margine di errore nei prossimi due Gp, in Canada il 15 giugno e in Austria il 29.