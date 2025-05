Max Verstappen trionfa al Gp di Imola: 65ª vittoria in Formula 1

"E' stata una settimana molto importante per noi, La macchina ha funzionato davvero bene e anche penso che tutta l'esecuzione della gara, quando fare il pit, i pit stop stessi, sono stati tutti molto buoni. Sono incredibilmente orgoglioso di tutta la squadra". Così Marx Verstappen dopo la vittoria nel Gp di Imola, suo 65/o successo nel mondiale di Formula 1. "L'inizio non è stato particolarmente buono ma poi mi sono trovato sulla linea esterna e ho detto 'bene, provo a fare il giro dall'esterno'. E ha funzionato molto bene - h affermato l'olandese - . Questo ha poi liberato il nostro passo perché una volta che sei in testa, la macchina era buona, potevo occuparmi dei miei pneumatici e avevamo un passo molto buono, quindi di nuovo un enorme miglioramento da venerdì e sono molto molto contento di questo".