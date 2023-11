Maxey segna 50 punti, Philadelphia batte Indiana nella NBA

Ancora una vittoria per i Philadelphia 76ers in NBA, grazie al 137-126 sugli Indiana Pacers, spinti dai 50 punti di Tyrese Maxey e i 37 di Joel Embiid. I Los Angeles Clippers di James Harden non riescono a vincere e vengono battuti dai Memphis Grizzlies per 101-105. I Washington Wizards escono sconfitti dal Barclays Center contro i Brooklyn Nets, con Danilo Gallinari che segna 12 punti in 19 minuti. Ecco i risultati degli incontri della notte: New York Knicks-Charlotte Hornets 129-107; Brooklyn Nets-Washington Wizards 102-94; Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 101-105; Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 137-126; Chicago Bulls-Detroit Pistons 119-108; Houston Rockets-Denver Nuggets 107-104; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 124-136; San Antonio Spurs-Miami Heat 113-118; Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 99-111; Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 110-116; Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 116-110.