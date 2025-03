Maxi rissa tra Timberwolves e Pistons: sette espulsi, coinvolto anche un bambino

Un maxi rissa è scoppiata in occasione della vittoria dei Minnesota Timberwolves (123-104) sui Detroit Pistons. All'inizio del secondo quarto il centro dei Wolves Naz Reid ha inveito contro Ron Holland dopo che quest'ultimo aveva commesso fallo su di lui. Reid si è rivolto rabbiosamente contro Holland, poi Donte DiVincenzo e Holland si sono afferrati a vicenda, dando il via a una rissa che rapidamente è degenerata, coinvolgendo i giocatori di entrambe le squadre ed anche gli spettatori a bordo campo. Dopo un minuto, gli animi si sono finalmente calmati e gli arbitri hanno preso delle sanzioni espellendo sette persone: i giocatori DiVincenzo e Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart e Holland (Detroit), così come l'allenatore dei Pistons J.B. Bickerstaff e l'assistente dei Wolves Pablo Prigioni. Secondo diversi organi di informazione, tra gli spettatori coinvolti nel caos c'era anche un bambino. Questo giovane tifoso ha poi ricevuto una maglia di Naz Reid dall'ex stella del baseball Alex Rodriguez, comproprietario dei Wolves.

La stella dei Phoenix Suns Kevin Durant ha dovuto uscire dal campo per un infortunio alla caviglia sinistra durante la pesante sconfitta casalinga contro Houston (148-109). Nel terzo quarto, Durant (36 anni), con la palla in mano, ha pestato il piede di Jabari Smith Jr., slogandosi la caviglia sinistra. A due settimane dalla fine della stagione regolare, il colpo potrebbe essere molto duro per i Suns, che sono 11mi a Ovest (35-40), mentre il 10/o di Sacramento (36-38) è l'ultimo per andare ai playoff.

Donovan Mitchell è stato magnifico nel portare i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference (60-15), alla loro 60ma vittoria della stagione contro i Los Angeles Clippers (127-122). Mitchell ha totalizzato 24 punti, 12 rimbalzi e sette assist in una partita che il suo allenatore Kenny Atkinson ha definito la sua "migliore prestazione" della stagione.